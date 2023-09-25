Як стверджує джерело, "потужний" вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, а з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих і поранених".

24 вересня аеродром "Халіно" в Курській області був атакований безпілотником, внаслідок чого постраждало керівництво авіаційного полку окупантів: є вбиті та поранені.

Там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ, пише LIGA.net за посиланням на слова співрозмовника в Головному управлінні розвідки.

Під час вибуху були вбиті або отримали поранення: командир 14 авіаполку, один з його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФС і працівники аеродрому.

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Як стверджує джерело, "потужний" вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, а з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих і поранених".

За його словами, "український БПЛА" нібито був перехоплений засобами радіоелектронної боротьби росіян поруч з аеродромом, і далі безпілотник "безпечно приземлився" на ЗПС.

"Для його огляду і подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку і офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", – розповів він.

Атака на аеродром Халіно - деталі

Росіяни вчора заявили, що ввечері 24 вересня збили в небі над Курською областю безпілотний літальний апарат.

У Telgram-каналі Міністерства оборони Росії повідомили, що близько 20:30 безпілотник літакового типу спробував атакувати об'єкти на території Російської Федерації. "Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищений над Курською областю", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що ввечері російський провоєнний паблік "Fighterbomber" висловив співчуття у зв'язку з подією на аеродромі "Халіно" в Курській області. Офіційна влада ніяк це не коментувала.

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