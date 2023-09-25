Через великий готель цю частину історичного центра не хотіли додавати до списків ЮНЕСКО.

Сьогодні вночі на морському вокзалі в Одесі ракетним ударом зруйновано великий готельний комплекс, його співвласник розповів, що збирається з ним зробити.

Йдеться про готель "Одеса" (раніше – "Кемпінські"), збудований понад 20 років тому на території морського вокзалу Одеського торговельного порту. Поява цього готелю тоді викликала неоднозначну реакцію, зокрема, низка архітекторів стверджувала, що висотна будівля перекриває вид на вхід до гавані з боку міста.

Сьогодні вранці відомий бізнесмен Андрій Ставніцер, який нещодавно став співвласником готелю, пообіцяв, що реконструює будівлю.

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"Це був мій готель… Я мріяв побудувати в Одесі гарну, сучасну прогулянкову набережну, з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, з ковзанкою взимку, велодоріжками, ресторанчиками та магазинчиками. У мого міста нарешті з'явилася б набережна. Місце, куди хотілося б приходити у вихідні з дітьми – куди хотілося б приїжджати туристам і звідки ходили б морські трамвайчики, як у Стамбулі", - зазначає Ставніцер.

Він визнає, що готель, "що став пам'ятником роздовбайства і несмаку", не подобався йому так само, як більшості одеситам. Тому він мріяв його реконструювати та вніс великі інвестиції.

"Я ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступається Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів. Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах", - наголошує бізнесмен.

Що відомо про готель "Одеса".

Готельний комплекс "Одеса" (раніше – "Кемпінські") був збудований у 2001 році на вул. Приморський, 6А (територія морського вокзалу Одеського порту). Згідно з заявами керівництва порту, готель побудований на правах пайової власності (80% належало державі, балансоутримувач – порт, 20% – приватної компанії) у період з 1999 по 2001 роки.

Готель – 19-поверхова будівля загальною площею 26,842 тис. кв. м. У ньому було облаштовано близько 160 номерів.

У червні 2011 року Одеська обласна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб Одеського морського торговельного порту та ТОВ "Готель "Одеса" у зв’язку з підозрою у незаконній здачі в оренду будівлі готелю. Того ж року готель перестав працювати.

Нагадаємо, 25 січня 2023 року Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на позачерговій сесії ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам'ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

На початку травня під час сесії Одеської міськради мер міста Геннадій Труханов заявив, що морський торговельний порт виключено зі списку ЮНЕСКО. Голова правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Наталія Мотирьова розповіла УНІАН, що в Одеському порту є багато старовинних об'єктів, які мають усі підстави для входження до списку. Це Воронцовський маяк, Червоні пакгаузи – складські приміщення, збудовані у 19 столітті тощо. Але готель, який побудований на території морського вокзалу, псує зовнішній вигляд порту та гавані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі по Одесі ворог завдав удар ракетами та дронами. Зруйновано, зокрема, готельний комплекс на морському вокзалі.

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