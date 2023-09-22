Відразу кілька каналів повідомили, що була атака на цей об'єкт. Втім, достовірних підтверджень ураження наразі немає.

У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) вдруге за день прогримів потужний вибух. Тим часом окупанти продовжують усувати наслідки розгромної ракетної атаки на штаб командування Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", а також "Крим. Реалії", о 17:37 у Севастополі пролунав ще один потужний вибух - від нього затремтіли шибки у вікнах.

За даними каналу "Кримський вітер", було атаковано Севастопольську теплоелектроцентраль.

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"Ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ", - пише канал.

Російський проект "ВЧК-ОГПУ", який публікує інсайдерську інформацію, також повідомив про вибухи в районі ТЕЦ.

"Очевидці повідомляють, що у Севастополі нові вибухи. У районі ТЕЦ", - пише канал.

Втім, згодом "Кримський вітер" повідомив з посиланням на очевидців, що Севастопольська ТЕЦ поки ціла. Деталей від місцевих гауляйтерів наразі нема.

Вибухи у Криму 22 вересня

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Згодом Збройні сили України офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі (Крим).

Крім того, у Криму триває тривожний день з "бавовною". Моніторингові проекти повідомляють про пожежу на аеродромі окупантів в Новофедорівці.

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