У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) вдруге за день прогримів потужний вибух. Тим часом окупанти продовжують усувати наслідки розгромної ракетної атаки на штаб командування Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", а також "Крим. Реалії", о 17:37 у Севастополі пролунав ще один потужний вибух - від нього затремтіли шибки у вікнах.
За даними каналу "Кримський вітер", було атаковано Севастопольську теплоелектроцентраль.
"Ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ", - пише канал.
Російський проект "ВЧК-ОГПУ", який публікує інсайдерську інформацію, також повідомив про вибухи в районі ТЕЦ.
"Очевидці повідомляють, що у Севастополі нові вибухи. У районі ТЕЦ", - пише канал.
Втім, згодом "Кримський вітер" повідомив з посиланням на очевидців, що Севастопольська ТЕЦ поки ціла. Деталей від місцевих гауляйтерів наразі нема.
Вибухи у Криму 22 вересня
22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.
Згодом Збройні сили України офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі (Крим).
Крім того, у Криму триває тривожний день з "бавовною". Моніторингові проекти повідомляють про пожежу на аеродромі окупантів в Новофедорівці.