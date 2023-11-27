Окупанти оцінили потенціал протестного руху на півострові у 30 тисяч осіб.

В окупованому Криму вибух "шпигуноманії". Росіяни шукають представників українського підпілля та складають списки неблагонадійних, повідомляє Центр національного спротиву.

"Серія успішних атак Сил оборони України по військових об’єктах та критичній інфраструктурі на ТОТ Кримського півострова посилює шпигуноманію у ворога. За отриманими від українського підпілля даними, силові структури ворога оцінюють протестний потенціал півострова у 30 тисяч осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ФСБ створила на півострові мережу інтернет-ресурсів для доносів, найбільшим з яких є "Кримський Смерш". Кримчан заохочують знаходити й викривати "порушників".

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"Добровільні донощики готові здати сусідів за будь-яку комбінацію жовто-синіх барв чи прослуховування української музики", – зазначає ЦНС

Під підозрою окупантів в першу чергу ті, хто має родичів на підконтрольній Києву території України, а також колишні військовослужбовці та екс-співробітники силових відомств і держустанов, що функціонували в Криму до окупації. Також під пильною увагою загарбників кримськотатарська спільнота.

Ситуація в Криму – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні тимчасово окупований росіянами Крим "атакувала" негода – почався потужний ураган, під воду пішла траса між містами Саки та Євпаторія. Також морською водою позмивало окопи загарбників, які вони накопали уздовж західного берега Криму.

Сам Крим лишається важливим логістичним вузлом для російської армії. Через півострів постійно прямують військові вантажі, зокрема везуть підбиту на фронті техніку.

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