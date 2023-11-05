В Україні помічено рух підбитої техніки РФ з фронту через Крим / колаж УНІАН, фото"Кримський вітер"

В Україні помічено рух підбитої техніки Російської Федерації, яка постраждала в боях з ЗСУ.

Відповідні кадри показала моніторингова група "Кримський вітер". Зазначається, що фото вдалося зняти випадковому очевидцю передислокації РФ.

"Публікується із затримкою в цілях безпеки "наших очей", - йдеться в повідомленні. 

Техніку ворог везе з фронту через тимчасово окупований Крим, підкреслює проект. Зазначається, що дану інформацію вже отримала армія України. 

РФ почала рух вантажівок з БК з Донецької області

1 листопада партизани зафіксували рух російських вантажівок з БК в межах Донецької області. Ворог переміщував військовий ресурс з Новоазовська за напрямками Мангуш і Нікольське, уточнив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. 

Він спрогнозував, що незабаром з окупантами трапиться новий епізод "бавовни" і зазначив, що ворог почав діяти необачно: раніше Росія боялася стягувати свої запаси в одне місце.

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