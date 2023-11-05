Відповідні кадри показала моніторингова група.

В Україні помічено рух підбитої техніки Російської Федерації, яка постраждала в боях з ЗСУ.

Відповідні кадри показала моніторингова група "Кримський вітер". Зазначається, що фото вдалося зняти випадковому очевидцю передислокації РФ.

"Публікується із затримкою в цілях безпеки "наших очей", - йдеться в повідомленні.

Техніку ворог везе з фронту через тимчасово окупований Крим, підкреслює проект. Зазначається, що дану інформацію вже отримала армія України.

РФ почала рух вантажівок з БК з Донецької області

1 листопада партизани зафіксували рух російських вантажівок з БК в межах Донецької області. Ворог переміщував військовий ресурс з Новоазовська за напрямками Мангуш і Нікольське, уточнив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

Він спрогнозував, що незабаром з окупантами трапиться новий епізод "бавовни" і зазначив, що ворог почав діяти необачно: раніше Росія боялася стягувати свої запаси в одне місце.

Вас також можуть зацікавити новини: