В Україні помічено рух підбитої техніки Російської Федерації, яка постраждала в боях з ЗСУ.
Відповідні кадри показала моніторингова група "Кримський вітер". Зазначається, що фото вдалося зняти випадковому очевидцю передислокації РФ.
"Публікується із затримкою в цілях безпеки "наших очей", - йдеться в повідомленні.
Техніку ворог везе з фронту через тимчасово окупований Крим, підкреслює проект. Зазначається, що дану інформацію вже отримала армія України.
РФ почала рух вантажівок з БК з Донецької області
1 листопада партизани зафіксували рух російських вантажівок з БК в межах Донецької області. Ворог переміщував військовий ресурс з Новоазовська за напрямками Мангуш і Нікольське, уточнив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.
Він спрогнозував, що незабаром з окупантами трапиться новий епізод "бавовни" і зазначив, що ворог почав діяти необачно: раніше Росія боялася стягувати свої запаси в одне місце.