Наразі загальна площа з могилами становить понад 51500 квадратних метрів.

У тимчасово окупованому Маріуполі знайшли близько 10 300 нових могил. Більшість з них розташована на цвинтарі у Старому Криму.

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на дані супутникові знімки. З початку березня зафіксували значне розширення місць поховання.

Наразі загальна площа з могилами становить понад 51500 квадратних метрів. Журналісти агентства за допомогу безпілотників провели розслідування. Вони дізнались, що росіяни використали важку техніку, щоб викопати довгі траншеї. Пізніше їх засипали.

Відео дня

Тепер могили виглядають як земляні насипи. На деяких з них є дерев'яні хрести з іменами й датами, однак в основному вони позначені маленькими табличками з подряпаними від руки цифрами. Зазначається, що на деяких могилах було одразу декілька номерів, що вказує на більшу кількість останків у могилі.

Агентство проаналізувало наявні відеоматеріали і дійшло висновку, що в середньому на кожні шість квадратних метрів трапляється одна могила. Журналісти також вивчили дані з цвинтарів у селах Мангуш та Виноградне, де з березня вирили аналогічні братські могили.

Ситуація в Маріуполі

10 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Маріуполь замерзає, лише чверть багатоповерхівок у місті мають опалення.

За його словами, російські окупанти шукають в Маріуполі різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі міста Бердянськ на півдні Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: