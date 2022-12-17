Раніше завербованих працівників Маріупольського металургійного комбінату відправили рити окопи на окупованій частині Херсонщини.

Російські окупанти шукають в Маріуполі різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі міста Бердянськ на півдні Запорізької області.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram.

"У Маріуполі через пабліки оголошень почали шукати різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі Бердянська. Обіцяють заробітну плату 5 тис. рублів на день, безкоштовну їжу та помешкання. Але, чомусь, лише для власників паспортів "ДНР" або Московії. Мабуть, українцям вже не довіряють", - зазначив Андрющенко.

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Водночас радник мера повідомив, що вербування на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, яке було раніше, закінчилось тим, що людей тримають в полі на Херсонщині без зарплати в нелюдських умовах.

"Раби риють окопи сюзерену. Оскільки про це стало широко відомо в місті, бажаючих стрімко поменшало", - зазначив він.

Війна в Україні: ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Андрющенко повідомив, що Маріуполь замерзає, лише чверть багатоповерхівок у місті мають опалення.

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