Росіяни облаштували на аеродромі одну зі своїх військових баз.

В окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи в районі аеродрому.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз. Очікуємо на подробиці", - написав він. Відео дня

Раніше стало відомо, що російські окупанти поспіхом їдуть із села Новоніколівка, розташованого за 50 кілометрів від Мелітополя на тлі успішних контрнаступів Збройних сил України на кількох напрямках.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися на нашу землю рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз були вибухи.

13 серпня повідомлялося, що партизанам вдалося знищити залізничний міст в районі міста.

16 числа Іван Федоров поділився, що у Мелітополі в районі підстанції було зафіксовано два вибухи. За попередніми відомостями, пошкоджено транзитний кабель. Зупинилось мовлення ефірного телебачення, яке також знаходиться під контролем окупантів.

Раніше Іван Федоров назвав причину швидкого захоплення Мелітополя окупантами.

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