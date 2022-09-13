Загарбники під час втечі забрали навіть власну розбиту техніку.

Російські окупанти посхом їдуть із села Новоніколівка, розташованого за 50 кілометрів від Мелітополя на тлі успішних контрнаступів Збройних сил України на кількох напрямках.

Про це пише "РІА Мелітополь".

Ще кілька тижнів тому поряд із цим селом росіяни почали будувати вертолітний майданчик і навіть вимагали звільнити всі ангари від сільгосптехніки, щоб завезти бойові машини. Ба більше, в село завезли російських солдатів і почали розселяти по порожніх будинках. Кілька днів тому ситуація кардинально змінилася.

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"Кацапи раптом знялись усі по команді та виїхали із села. В одному будинку залишили лише осіб п'ять якихось інвалідів. Та й бояться з дому вийти, щоб їх не вбили", – розповідають місцеві жителі.

За даними видання, росіяни прихопили з собою навіть розбиту техніку.

Як писав УНІАН, 9 вересня у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі прогриміли вибухи.

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