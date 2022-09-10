Напередодні в місті чули вибухи.

Внаслідок вчорашніх вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) було знищено штаб "Єдиної Росії".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив під час телемарафону.

"Що стосується останніх вибухів, які були безпосередньо у рашистів - це зруйнований штаб "Єдиної Росії". І це три підсмажені колаборанти, що брали участь в організації "референдуму", і вже сьогодні залишились без своїх будинків", – розповів мер.

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За словами Федорова, сили спротиву попереджали колаборантів про наслідки. Тепер, побачивши їх наочно, колаборанти відмовляються допомагати окупантам з організацією фейкового референдуму.

"Рашисти пообіцяли всьому світу провести фейковий референдум на наших тимчасово окупованих територіях 11 вересня. 11 вересня це завтра, і точно нічого не буде. Тому що наші мешканці не погоджуються йти на нього, і ніхто не погоджується співпрацювати з рашистами в організації цього референдуму", – додав Федоров.

Він також зауважив, що росіяни знову відкривали вогонь у місті нібито полюючи за дронами.

"Вчора рашисти оголосили полювання за дронами, як їм здавалося, українськими. Але насправді рашисти вже третю ніч таким чином намагаються залякати наших мешканців", – сказав міський голова.

Як писав УНІАН, 9 вересня у тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі прогриміли вибухи.

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