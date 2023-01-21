На російській стороні стало модним створювати приватні банди, некоректно іменовані "ПВК".

У Мелітополі місцеві колаборанти намагаються створити свою "приватну військову компанію" (ПВК). У неї вербують не тільки місцевих жителів і росіян, але також громадян Сербії. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, призначений росіянами гауляйтер окупованих районів Запорізької області Євген Балицький вже деякий час намагається шукати добровольців для створеного ним "батальйону імені Судоплатова".

Однак бажаючих знайшлося небагато, тому в банду почали набирати найманців з Сербії. Федоров зазначив, що серед завербованих сербів є "двоє катів, яких розшукує Інтерпол".

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Також мер повідомив, що окупанти намагаються примусово мобілізувати місцевих жителів в якості "добровольців" в свою "ПВК".

Сербські найманці в Україні

Про участь сербів у війні на боці Росії відомо з 2014 року. П'ять років тому через це між Україною і Сербією вибухнув невеликий дипломатичний скандал.

Днями російські пропагандисти поширили відео з прибуттям нової партії сербських найманців. Стверджувалося, що вони приїхали якраз на запорізький напрямок.

Влада самої Сербії виявилися не в захваті від участі її громадян у цій війні і пригрозили найманцям кримінальною відповідальністю.

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