Лідер найбільш дружньої Кремлю країни за межами СНД розкритикував Росію.

Росія повинна припинити вербування сербів в "Групу Вагнера" для участі у війні проти України. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі місцевого телебачення.

Вучич розкритикував російські ЗМІ і групи в соціальних мережах, які публікують сербською мовою оголошення про набір найманців в "групу Вагнера".

"Чому ви з Вагнера телефонуєте комусь із Сербії, коли знаєте, що це проти наших правил?"- обурився сербський президент.

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Вучич також спростував звинувачення в тому, що "група Вагнера" має свою штаб-квартиру в Сербії і налагоджує зв'язки з місцевими ультра націоналістичними організаціями.

Сербські найманці на війні в Україні

Згідно з численними свідченнями, громадяни Сербії воюють на боці Росії проти України з самого початку конфлікту в 2014 році. У 2017 році через це між Україною і Сербією навіть вибухнув дипломатичний скандал.

У ході повномасштабного вторгнення 2022 року Росія продовжила використовувати сербських найманців. Причому мова йде не про окремих бойовиків, а про цілі підрозділи.

Напередодні російські пропагандисти поширили відео з прибуттям сербських найманців, як стверджується, на запорізький напрямок.

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