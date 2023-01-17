Росія повинна припинити вербування сербів в "Групу Вагнера" для участі у війні проти України. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі місцевого телебачення.
Вучич розкритикував російські ЗМІ і групи в соціальних мережах, які публікують сербською мовою оголошення про набір найманців в "групу Вагнера".
"Чому ви з Вагнера телефонуєте комусь із Сербії, коли знаєте, що це проти наших правил?"- обурився сербський президент.
Вучич також спростував звинувачення в тому, що "група Вагнера" має свою штаб-квартиру в Сербії і налагоджує зв'язки з місцевими ультра націоналістичними організаціями.
Сербські найманці на війні в Україні
Згідно з численними свідченнями, громадяни Сербії воюють на боці Росії проти України з самого початку конфлікту в 2014 році. У 2017 році через це між Україною і Сербією навіть вибухнув дипломатичний скандал.
У ході повномасштабного вторгнення 2022 року Росія продовжила використовувати сербських найманців. Причому мова йде не про окремих бойовиків, а про цілі підрозділи.
Напередодні російські пропагандисти поширили відео з прибуттям сербських найманців, як стверджується, на запорізький напрямок.