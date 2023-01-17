Російські окупаційні війська поповнилися бойовиками з Сербії.

Правоохоронні органи та військові відомства Сербії перевіряють інформацію про участь сербських найманців у російській війні проти України. Про це заявив Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич у коментарі для сербської редакції Радіо Свобода.

"Нашій країні абсолютно ясно, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, і це тягне за собою юридичні наслідки", — заявив він.

Вучевич зазначив, що офіційний Белград виступає за врегулювання війни в Україні та в інших регіонах світу. Також військовий міністр закликав сербів, у яких є "патріотичний позитивний заряд", продемонструвати свій бойовий потенціал у лавах сербської армії.

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Даний коментар був зроблений після того, як в соцмережах з'явилися публікації, в тому числі з фото і відео матеріалами, про прибуття сербських найманців на окуповану територію Запорізької області. Як стверджується, серби воюватимуть проти України у складі "батальйону імені Павла Судоплатова".

Війна в Україні - позиція Сербії

Сербія одна з небагатьох країн Європи, яка не стала вводити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, обмежившись тільки забороною на польоти російських літаків. В ЄС неодноразово критикували Белград і вимагали визначитися зі стратегією зовнішньої політики – з орієнтацією на РФ або Європу.

У вересні Європарламент пригрозив заблокувати рух Сербії до членства в ЄС через занадто проросійську політику Белграда.

В той же час Сербія відмовилася визнати псевдореферендуми, проведені російськими окупантами на захоплених територіях України.

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