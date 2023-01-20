Деякі з них перебувають у міжнародному розшуку.

Російські загарбники проводять посилену мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Криму, а також привозять іноземних найманців.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Сьогодні проходить посилена мобілізація на тимчасово окупованій території, зокрема, в Криму. Вони зрозуміли, що не зможуть організувати добровольчі батальйони, тож сьогодні мобілізують людей різних професій і привозять найманців. Наприклад, до Мелітополя привезли найманців із Сербії, декілька з них перебувають у міжнародному розшуку, але сподіваюся, що з Мелітополя вони вже поїдуть у чорних пакетах", - сказав Федоров.

Мер також розповів, що окупанти не дають українцям виїжджати з тимчасово окупованої території Запорізької області.

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"Посилили терор тим, що сьогодні майже неможливо виїхати з тимчасово окупованої території. 15 січня вони обіцяли відкрити блокпост у Василівці, звідки люди могли виїжджати до Запоріжжя і перебувати у нашій державі. 15 січня минуло – не відкрили, а сьогодні, щоб в’їхати на територію Криму, навіть потрібно здавати тести ДНК", - сказав Федоров.

Росія вербує найманців у Сербії

На початку року Центр національного спротиву повідомив, що окупанти вербують найманців на війну на Балканах.

Повідомлялося, що за це відповідають серби Деян Берич та Жіка Радоїчич.

Нагадаємо, що раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Росія повинна припинити вербування сербів в "Групу Вагнера".

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