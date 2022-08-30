Очевидці повідомляють про вибухи та пожежу в районі залізничного вокзалу.

У тимчасово окупованому Таврійську Херсонської області прогриміли вибухи. Очевидці повідомляють про "прильоти" в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За попередніми даними, Збройні Сили України влучили у російський склад боєприпасів, який окупанти розмістили поблизу залізничного вокзалу.

Відео дня:

Очевидці повідомляють, що в місті вже понад годину триває потужна безперервна детонація БК.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

Вас також можуть зацікавити новини: