Підтверджено, що майже 8500 мирних жителів було вбито під час вторгнення Росії в Україну, заявив орган ООН, при цьому побоюючись ще багатьох тисяч непідтверджених смертей.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що зафіксувало 8 490 осіб убитими та 14 244 пораненими між початком вторгнення 24 лютого 2022 року та 9 квітня 2023 року, пише The Guardian.
Орган довгий час називав свої цифри "верхівкою айсберга" через обмежений доступ до зон бойових дій.
Більшість загиблих зафіксовано на території, підконтрольній українському уряду і зазнала нападу з боку російських сил, в тому числі 3927 осіб в Донецькій і Луганській областях, де йшли запеклі бої.
"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають підтвердження", - йдеться в заяві.
Він виділив Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область) як райони, де "є твердження про численні жертви серед цивільного населення", які залишаються незадокументованими.
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