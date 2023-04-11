З деокупованих територій Харківщини за 7 місяців виїхали майже 25 тис. людей, а з Херсонщини за 5 місяців - понад 21 тис.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про темпиевакуації людей з небезпечних територій.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністерства. Зауважується, що евакуація з небезпечних територій України триває.

"Зокрема, з серпня 2022 року триває обов'язкова евакуація з Донеччини. Таким чином за 8 місяців до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 60 тисяч громадян. Серед них - понад 7 тисяч дітей і більш як 2,5 тисячі маломобільних", - йдеться у повідомленні.

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Також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени 2022 року.

"В її межах з Харківщини за 7 місяців виїхали майже 25 тисяч людей. З нещодавно звільнених територій Херсонщини за 5 місяців евакуювалися понад 21 тисяча громадян", - зазначили у міністерстві.

У Мінреінтеграції додали, що для централізованого переміщення громадян у безпечні регіони України завчасно проводиться підготовка і планується проведення усіх заходів.

Евакуація в Україні

На початку березня у Мінреінтеграції повідомили, що у рамках обов'язкової евакуації за сім місяців з території Донецької області вивезли майже 50 тис. громадян.

На початку квітня у 21 населеному пункті Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними обласної військової адміністрації, на той момент там проживало 126 дітей.

10 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російські окупанти перетворили Авдіївку на суцільні руїни, але у місті все ще залишаються 1,8 тис. жителів.

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