Через обстріл у будівлі вибито вікна, а також пошкоджено дах та стіни.

Напередодні Великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Про це повідомляє Херсоньска обласна військова адміністрація.

"Напередодні світлого Свята Пасхи російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Сьогодні вночі російська артилерія вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. За даними ОВА, цивільні не постраждали.

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Ситуація на Херсонщині - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ОК "Південь", російські загарбники намагаються посилити обстріли правобережжя Херсонщини та акваторії Дніпро-Бузького лиману.

10 квітня на Херсонщині російські загарбники атакували човен із двома мирними жителями, 20-річний хлопець та 20-річна дівчина отримали тяжкі поранення.

Загалом за 10 квітня російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 285 снарядів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, ПТРК, безпілотників та авіації. Зокрема, у Херсоні ворог поцілив у територію медзакладу, музей та адмінбудівлю.

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