По Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою "Іскандер", запустивши її з окупованого Криму.

Повітряна оборона знищила вночі 27 "Шахедів", якими ворог намагався завдати удару по Україні. Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Оновлено 10:23 У Львові під завалами на території складу знайшли тіло чоловіка, повідомив Мер Львова Андрій Садовий близько 10.00 ранку.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - написав він.

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Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків нічної атаки "Шахедів". Як зазначили у ДСНС, російські безпілотники атакували місто близько 5 ранку. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м. Ліквідація пожежі триває.

Зазначається, що у ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М". Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

"В результаті бойової роботи 27 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни застосували вночі одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, вночі зі східного узбережжя Азовського моря безпілотні літальні апарати типу "Shahed-131/136" було спрямовано по різних регіонах України. Зокрема, в зоні відповідальності вказаного підрозділу ЗСУ знищено 12 ударних безпілотників: 10 - над Миколаївщиною, по одному над Одещиною та Вінниччиною.

Зазначається, під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств на Миколаївщині. Люди, на щастя, не постраждали.

"По Кривому Рогу серед ночі ворог завдав ракетного удару, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. Через влучання зайнялася чотириповерхова будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. Наразі інформація уточнюється", - розповіли у прес-службі.

Нічна атака на Україну - що вже відомо

Кривий Ріг

О 03:25 у Кривому Розі пролунав вибух. Вранці начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожого влучення виникла пожежа у багатоповерхової будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Людських втрат нема.

Львів

Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький повідомив, що повітряна тривога була оголошена в області о 03:40 і тривала майже 2,5 години. За попередньою інформацією, у напрямку Львівщини летіли 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

"На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала", - поінформував Козицький.

За його словами, на складах є загоряння у чотирьох локаціях, пожежу гасять.

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", - зауважив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, з вечора повітряна тривога почала поширюватись по всій Україні. Повідомлялось, що окупанти запустили БПЛА невеликими групами. ППО працювала у низці областей України.

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