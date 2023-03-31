В організації закликали повернутись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

В ООН занепокоєні високим ризиком застосування ядерної зброї. Він зараз вищий ніж на піку "холодної війни".

"Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас, я закликаю РФ, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності", - наголосила заступниця генсеку ООН у справах роззброєння Ідзуми Накаміцу під час засідання Ради безпеки.

Вона закликала повернутись до договору про нерозповсюдження ядерної зброї - виконувати свої зобов'язання й докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик й перейти до деескалації напруження.

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Загроза застосування ядерної зброї

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Кремлі не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни.

Так, президент РФ Володимир Путін навіть заявляв, що Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Нещодавно Путін змінив риторику і вже оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. На думку деяких експертів, президент РФ може завдати ядерний удар по Україні саме з території Білорусі, оскільки тоді удар у відповідь нанесуть туди ж, а не по Росії.

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