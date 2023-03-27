Керівник ініціативи ByPol Олександр Азаров вважає, що тактичну зброю у Білорусі можуть розташувати через майбутній контрнаступ ЗСУ.

Білоруські партизани здатні чинити спротив навіть в такому питанні, як розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це в ефірі "Свобода.Ранок" повідомив Олександр Азаров - керівник ініціативи ByPol, яка була створена екс-силовиками проти режиму Лукашенка.

На його думку, ядерну зброю у Білорусі РФ вирішила розмістити через страх майбутнього контрнаступу ЗСУ, а саме - звільнення тимчасово окупованого півострова Крим. Азаров зазначив, що в Білорусь вже поставлений один комплекс "Іскандер", який зараховано до ракетної частини під Осиповичем за 130 кілометрів від Мінська.

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"Де він саме розташований, поки невідомо. Можливо, і біля кордону з Україною. Обслуговування цього комплексу російське, він не прийнятий на озброєння білоруською армією. Це говорить про те, що він належить Росії. І якщо буде поставлена ядерна зброя, вона не буде належати Лукашенку, вона буде належати росіянам", – пояснив чоловік.

За його даними, Лукашенко підписав таємну згоду, за якою окупанти можуть перебувати на території Білорусь скільки завгодно та у будь-якій кількості. Тому, якщо Путін і передасть ядерну зброю, тільки він буде ухвалювати рішення, чи використовувати її, чи ні.

На думку Азарова, Путін може завдати ядерний удар по Україні саме з території Білорусі, оскільки тоді удар у відповідь нанесуть туди ж, а не по Росії.

Ядерна зброя у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Путін домовився з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Сховища для неї добудують до 1 липня.

У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Путін взяв Білорусь в ядерні заручники. Водночас Пентагон поки не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Своєю чергою Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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