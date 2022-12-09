За його словами, РФ може використати стратегію США з цього питання.

Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Про це заявив президент країни-агресорки Володимир Путін журналістам після саміту у Киргизстані. За його словами, РФ може використати стратегію США з цього питання.

"Ми думаємо про це. Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", - сказав Путін.

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Таким чином він послався на стратегію США щодо застосування високоточних ракет для превентивного удару. Зараз доктрина Росії передбачає використання ядерної зброї як крайнього заходу у разі загрози існуванню держави.

Погрози Путіна ядерною зброєю

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Москві не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни. ЗМІ писали, що навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання ядерної зброї проти України.

7 грудня Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" погрози Путіна "пустопорожніми".

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