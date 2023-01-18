Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях України.
Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter. "Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти", - зазначив він.
За словами Подоляка, також це дозволить зберегти тисячі життів українських солдат та зірве архітектуру російського наступу.
"Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?" - наголосив радник керівника ОП.
Озброєння для України
ЗСУ протягом декількох місяців запитують у партнерів далекобійні ракети ATACMS, призначені для знищення об'єктів на відстані до 300 км. Поки що США відмовляються надати ЗСУ ракети ATACMS. Обгрунтовується відмова розбіжностями щодо ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.
Як повідомляло видання Politico, під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський повторно мав попросити надати ЗСУ ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 км.
Довідка УНІАН. Американські комплекси ATACMS - ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Таке озброєння розкрило б перед Україною небувалі досі можливості. ЗСУ змогли б вражати абсолютно всі військові цілі у межах своєї країни, в тому числі на території Криму і Чорного моря.
Швидкість польоту - півтора кілометра за секунду, при цьому ракета може маневрувати в повітрі й створювати так звані пастки для систем ППО противника. Збити таку ціль вкрай складно, причому зрозуміти за радарами, яка саме ракета летить, теж практично неможливо.