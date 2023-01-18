Також там вказали. що вони дозволять зберегти тисячі життів українських солдат та зірвати архітектуру російського наступу.

Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях України.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter. "Далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти", - зазначив він.

За словами Подоляка, також це дозволить зберегти тисячі життів українських солдат та зірве архітектуру російського наступу.

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"Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?" - наголосив радник керівника ОП.

Озброєння для України

ЗСУ протягом декількох місяців запитують у партнерів далекобійні ракети ATACMS, призначені для знищення об'єктів на відстані до 300 км. Поки що США відмовляються надати ЗСУ ракети ATACMS. Обгрунтовується відмова розбіжностями щодо ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляло видання Politico, під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський повторно мав попросити надати ЗСУ ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 км.

Довідка УНІАН. Американські комплекси ATACMS - ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Таке озброєння розкрило б перед Україною небувалі досі можливості. ЗСУ змогли б вражати абсолютно всі військові цілі у межах своєї країни, в тому числі на території Криму і Чорного моря.

Швидкість польоту - півтора кілометра за секунду, при цьому ракета може маневрувати в повітрі й створювати так звані пастки для систем ППО противника. Збити таку ціль вкрай складно, причому зрозуміти за радарами, яка саме ракета летить, теж практично неможливо.

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