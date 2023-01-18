Ці чиновники виконують функції окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях України.

Російські загарбники звозять російських чиновників на окуповані території України через брак місцевих колаборантів.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Через незначну кількість колаборантів, загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами", - йдеться у зведенні.

Відео дня

У цьому зв'язку, як зазначили у Генштабі, росіяни намагаються завезти робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

Через неймовірні втрати російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

В деяких містах російські загарбники посилили репресії та розпочали депортацію місцевого населення. Росіяни проводять фільтрацію та шукають людей, які співпрацюють із ЗСУ.

Паралельно триває процес незаконної паспортизації на окупованих територіях. 11 липня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців. 30 вересня 2022 року Генштаб заявив про те, що на окупованих територіях загарбники змушують українців отримувати російські паспорти.

Вас також можуть зацікавити новини: