За словами представника німецького уряду, Берлін координує з Вашингтоном, Парижем та Лондоном військову підтримку

У Німеччині зробили нову заяву щодо поставок танків Leopard в Україну. Виявляється, в уряді країни нічого не знають про будь-які запити від союзників на постачання бойових машин Києву.

"Німеччині не відомо про будь-які запити її союзників на відправку бойових танків Leopard в Україну", - цитує офіційного представника уряду Штеффена Гебестрайта Sky News

При цьому він вказав, що Німеччина тісно координує з США, Францією та Великобританією військову підтримку України.

Відео дня

Поставки танків Leopard Україні - що відомо

Україна вже не перший місяць веде переговори про постачання танків Leopard. Зокрема, Київ звертався до Берліна з цього питання, але Бундестаг відхиляв запити.

За словами канцлера Олафа Шольца, Німеччина не відправляє Україні бойові танки, тому що вони не хоче допустити "розширення масштабів війни".

Крім того, голова оборонного комітету Бундестагу закликала передати Україні Leopard 2. Пізніше стало відомо, що Франція з Польщею спонукають Німеччину передати Україні танки.

Під час візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

Вас також можуть зацікавити новини: