В останні місяці перед смертю Михайло Горбачов, єдиний президент в історії СРСР, був неприэмно вражений і збитий з пантелику через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. А протягом декількох років він перебував у пригніченому психологічному стані через погіршення відносин між Москвою і Києвом.
Такими даними поділилося видання Reuters, яке поспілкувалося з перекладачем Горбачова Павлом Палажченком. Він пропрацював з покійним президентом СРСР протягом 37 років і був поруч на багатьох американо-радянських самітах.
"Не тільки "(спеціальна військова) операція", що почалася 24 лютого, але і вся еволюція відносин між Росією і Україною за останні роки була для нього дуже, дуже великим ударом. Це дійсно розчавило його емоційно і психологічно. У розмовах з ним нам було цілком очевидно, що він був шокований і спантеличений тим, що відбувається з різних причин. Він вірив не просто в близькість російського і українського народів, він вірив, що ці два народи переплетені", — заявив Палажченко.
За словами перекладача, позиція Горбачова щодо України була складною і суперечливою. Радянський лідер все ще вірив в ідею СРСР, але не став би вести війну заради відновлення держави, що розпалася.
"Звичайно, я не можу уявити, щоб він сказав: "Я зроблю все, щоб нав'язати це [ідею СРСР]". Ні", — додав Палажченко.
При цьому Горбачов вважав своїм обов'язком висловити повагу і підтримку Володимиру Путіну. Він також відмовився від регулярних коментарів щодо війни в Україні.
Нагадаємо, Горбачов помер 30 серпня 2022 року в Центральній клінічній лікарні Москви. Його загибель прокоментували в Євросоюзі і президент США Джо Байден.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.