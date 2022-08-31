Президент США зазначив, що лише одиниці чиновників СРСР змогли визнати, що зміни потрібні.

Президент США Джо Байден відреагував на смерть першого і останнього президента СРСР Михайла Горбачова. Він зазначив, що останній лідер Радянського Союзу ризикнув кар'єрою заради "іншого майбутнього".

Про повідомила прес-служба Білого дому.

"Після десятиліть жорстоких політичних репресій він (Горбачов – УНІАН) прийняв демократичні реформи. Він вірив у гласність і перебудову, відкритість і перебудову не просто як в гасла, а як в шлях вперед для народів Радянського Союзу після стількох років ізоляції і поневірянь", – йдеться в повідомленні.

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Байден вказав, що лише одиниці радянських чиновників змогли визнати, що країні необхідні зміни

"Це були дії рідкісного лідера-людини, яка мала уяву, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужність, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради його досягнення", – підкреслив президент США.

За його словами, результатом такого ризикованого кроку Горбачова став більш безпечний світ і більша свобода для мільйонів людей у світі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 Серпня 92-му році помер перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. За даними російських Telegram-каналів, напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на процедуру гемодіаліз. У нього були проблеми з нирками.

У свою чергу голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен написала, що Горбачов-лідер, якого поважали і якому довіряли.

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