На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Про це з посиланням на Центральну клінічну лікарню Москви повідомляють російські ЗМІ.

"Сьогодні ввечері після важкої і тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов", - повідомили в лікарні.

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За даними російських Telegram-каналів, напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на процедуру гемодіалізу. Він мав проблеми з нирками.

Екс-президент лежав у спецвідділенні Центральної клінічної лікарні.

Горбачов був єдиним в історії президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Також він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР. 1990 року він отримав Нобелівську премію миру.

У березні 2014 року Горбачов назвав проведення незаконного референдуму в окупованому Криму "виправленням історичної помилки".

У травні 2016 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд до країни на п'ять років. Він відповів, що в Україну давно не їздив та не планує.

Російський журналіст Олексій Венедиктов розповів, що Горбачов був розчарований рішенням російського президента Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За словами Венедиктова, тим самим він "знищив усю його спадщину".

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