Горбачов зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни, зазначила глава Єврокомісії.

У Європейському Союзі відреагували на смерть колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму акаунті в Twitter написала, що Горбачов - лідер, якого поважали і якому довіряли.

"...Він зіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни і падінні залізної завіси. Це відкрило шлях у вільну Європу", - зазначила єврочиновниця.

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Варто зазначити, що у березні 2014 року Горбачов назвав проведення Росією незаконного референдуму в захопленому українському Криму "виправленням історичної помилки".

У травні 2016-го Служба безпеки України заборонила Горбачову в'їзд в нашу країну на п'ять років. Пізніше Горбачов відреагував на рішення спецслужби - стверджував, що в Україну давно не їздив і не планує.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Михайло Горбачов помер на 92-му році життя після важкої і тривалої хвороби. У екс-лідера Радянського Союзу були проблеми з нирками.

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