Обговорення у профільному комітеті разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.

Сьогодні, 4 січня, Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію ("Про вдосконалення мобілізації та військового обліку"). Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

"Сьогодні на комітеті розпочали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів. У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", - зазначив він.

Арахамія додав, що буде повідомляти про хід розгляду законопроекта в комітеті.

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Мобілізація в Україні

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект "Про вдосконалення мобілізації та військового обліку". Документ передбачає ряд змін - від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

Раніше народний депутат Мар’яна Безугла заявляла, що повна демобілізація військовослужбовців, які вже відслужили певний строк, є неможливою, доки триває війна. Але забезпечити справедливу ротацію підрозділів цілком можливо.

В той же час Безугла вважає цілком "робочим варіантом" право на "звільнення після певного терміну служби по мобілізації". За її словами, зараз таке право неможливо надати тим, хто відслужив 18 місяців, або 24 місяці. Але провину за це вона покладає на командування ЗСУ загалом і головнокомандувача Валерія Залужного зокрема.

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