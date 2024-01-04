Милованов пропонує випадково визначати день і місяць і мобілізувати людей, які народились у цю дату.

Колишній міністр економіки розвитку і торгівлі, позаштатний радник керівника Офісу президента та член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов запропонував свій, доволі екзотичний принцип мобілізації в Україні. Таку ідею він опублікував у Facebook.

Милованов пропонує випадковим чином визначати день і місяць і мобілізувати саме тих, хто народився в цю дату.

"Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди які народились в ці дні мобілізуються, інші ні. І так робить для кожної хвилі мобілізації", - написав Милованов.

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На таку ідею Милованова вже встигли відреагувати користувачі соцмереж, які зазначають, що з ідеї мобілізації "зробили цирк" і жартома пропонують так само вибирати депутатів, міністрів і злочинців.

Також жорстко відреагували на цю пропозицію в ЗСУ.

Зокрема, керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран зазначив, що українська влада повинна підвищувати соціальні гарантії для військових та їх сімей, а не проводити "лотереї" серед потенційних призовників.

"Член наглядової ради "Укроборонпрому" пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500 000 українців провести по всій країні лото "Забавна Мобілізація!" - хто витягнув квиточок, той іде служити. А ні - то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професію тощо - не йдеться", - зазначив Таран.

Він зазначив, що поки влада "шукає спосіб як сховати себе, близьке оточення і товстосумів від мобілізації, Росія демонструє нову версію "Ланцета", який працює по принципу "рою" - росіяни запускають одночасно 20-30 дронів, які наводяться на різні цілі штучним інтелектом.

"Висновки хто і як готує країну до не простого 2024 року робіть самостійно", - додав військовий.

Мобілізація в Україні

Уряд наприкінці грудня подав до Верховної Ради законопроект, в якому прописані деякі нововведення щодо проведення мобілізації в Україні. Кабмін, зокрема, запропонував змінити вік призову - знизити до 25 років (зараз становить 27).

3 січня 2024 року до Верховної Ради подали альтернативний законопроект про мобілізацію. Він містить певні правки щодо термінів демобілізації. Якщо Кабмін пропонував проводити її через 36 місяців, цим документом пропонується через 18.

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