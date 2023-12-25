Нардеп стверджує, що Залужний неправильно розпоряджається тими силами, які має під своїм командуванням.

Повна демобілізація військовослужбовців, які вже відслужили певний строк, є неможливою, доки триває війна. Але забезпечити справедливу ротацію підрозділів цілком можливо. Про це заявила народний депутат Мар’яна Безугла, яка є одним зі співавторів гучного законопроекту про посилення мобілізації.

"Коли мені закидають "демобілізація" негайно!!! Про повну демобілізацію. Куди? Війна закінчилась? Куди демобілізація, в будинок, в який зайдуть рашки і зґвалтують та убʼють твою сім’ю? Буча пам’ятає. Куди? Повна демобілізація можлива тільки після завершення війни", – наголосила вона.

В той же час Безугла вважає цілком "робочим варіантом" право на "звільнення після певного терміну служби по мобілізації". За її словами, зараз таке право неможливо надати тим, хто відслужив 18 місяців, або 24 місяці. Але провину за це вона покладає на командування ЗСУ загалом і головнокомандувача Валерія Залужного зокрема.

Відео дня

"Якби Залужний вмів і хотів організувати ротації та опікувався резервами, що є прямий обов’язок керівника ЗСУ, то можна було б говорити про право на звільнення після 24 місяців мобілізації, наприклад. У нього мільйон ЗСУ та приданих йому підрозділів (Нацгвардії та інших)!!! Але він дає одним стабільно сидіти в тилу, а інших знищує в бою", – стверджує Безугла.

За її словами, зараз Генштаб ЗСУ лобіює виключення із законопроекту навіть пунктів, які вимагають ротації підрозділів, що воюють на передовій.

"Щоб не мати зобов’язань виводити та замінювати бригади. Щоб знову нити і захищатися, що мало боєприпасів, будемо компенсувати людьми. (...) Скромно мовчать, що 700 тис. можна ротувати, запланувати відновлення і навчання нормально! Не за принципом, що кум у Львові, а випадковий мобілізований в Авдіївці", – обурюється нардеп.

Безугла наголошує, що Генштабу потрібно вже зараз планувати заміну тих, хто воює з 24 лютого 2022, але "оскільки вони для цього нічого не робили, а почали метушитися тільки зараз", то звільнення після 24 місяців служби поки що є неможливим.

"Терміни, ротації — все це відстоюю і буду відстоювати. Але відчай накопичується", – пише нардеп.

Конфлікт Безуглої із Залужним та новий закон про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада нардеп від правлячої партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла шокувала українське суспільство раптовою і досить жорсткою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого багато українців сприймають як рятівника держави. Нардеп звинувачувала його у відсутності чіткої стратегії дій у війні та закликала керівника армії піти у відставку.

На думку деяких оглядачів Безугла, що є членом президентської партії, насправді просто виконує завдання Офісу президента із дискредитації популярного в народі генерала. Але на Банковій це заперечують і кажуть, що нардеп озвучує лише власну думку і не представляє позицію президента.

Сам Володимир Зеленський висловив невдоволення цією публічною сваркою і розповів, що Залужний із Безуглою вже давно то сваряться, то співпрацюють.

Минулого тижня Безугла почала публікувати витримки із нового законопроекту про посилення мобілізації і вдосконалення порядку проходження служби мобілізованими. Серед головних пунктів, які пропонує ще не поданий в Раду законопроект – обов’язкові ротації підрозділів на передовій, а також звільнення з армії після 3 років служби по мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: