В рамках зустрічі "Рамштайн-5", де міністри оборони 40 країн обговорювали допомогу Україні, Польща виступила з пропозицією закуповувати у неї САУ Krab для ВСУ. Це буде хороша інвестиція для європейських держав.
Відповідна інформація надійшла від міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, з яким поспілкувалося видання WNP.pl.
"Зі свого боку я представив пропозицію польської збройової промисловості, особливо щодо гаубиць Krab. Ця пропозиція адресована країнам, особливо Західній Європі, які, замовляючи Krab для України, можуть добре інвестувати свої гроші", — повідомив Блащак.
Міністр оборони запевнив, що Польща здатна наростити виробництво своїх САУ. Однак для цього необхідний додатковий капітал.
"Ці гроші потрібні для збільшення виробничого потенціалу Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ. З кожним роком він стає більшим завдяки замовленням самої України і замовленнями Міністерства національної оборони", — додав Блащак.
Окремо міністр висловився про поточну ситуацію на фронті: "Українські війська пішли в контрнаступ, рухаються вперед, відвойовують окуповану Росією територію, але це, попросту кажучи, тривалий процес і потрібна підтримка вільного світу".
А на питання про компенсацію постачання польських танків Україні з боку Німеччини Блащак відповів, що отримав незадовільну пропозицію. ФРН пообіцяла надати всього 20 танків в наступному році. При цьому Польщу цікавить як мінімум батальйон. У західноєвропейському розумінні — це 44 танки. Німеччина поки ніяк не відреагувала на таку відповідь Польщі.
Нагадаємо, про постачання 56 одиниць САУ Krab Україні стало відомо на початку червня. А в середині липня Генштаб ЗСУ показав відео, як ця техніка знищує російських окупантів.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.