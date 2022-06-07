Україна стала першим експортним замовником цього типу обладнання.

Україна закупить 56 польських самохідних артилерійських установок "AHS Krab" на додачу до тих 18, які вже передала Польща.

Про це пише польське видання TVN24.

Вартість угоди становить близько трьох мільярдів злотих (приблизно 700 мільйонів доларів), Україна стала першим експортним замовником цього типу обладнання. Витрати частково покриє бюджет Європейського союзу, а частково бюджет України.

Проблемою досі залишається питання боєприпасів, тому що польська промисловість не в змозі робити їх самостійно. Є надія, що США забезпечать наявність боєзапасів для цього типу САУ.

Нагадаємо, що польський уряд анонсував рекордний за останні 30 років контракт на поставку зброї Україні. Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

Водночас США схвалили передачу Україні РСЗВ HIMARS, котрі можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Борис Джонсон 6 червня анонсував, що Великобританія подарує Україні далекобійні РСЗВ М270. Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес повідомив, що вони даватимуть Україні боєприпаси "у великих масштабах". Дальність ураження РСЗВ М270 - до 80 кілометрів.