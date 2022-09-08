США, союзники і партнери активізували зусилля для задоволення оборонних потреб України.

Підтримка права України на ефективну самооборону та відновлення суверенітету не припинятиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке відбулось на авіабазі у Німеччині.

Остін розповів, що у засіданні взяли участь міністр оборони України Олексій Резніков та заступник головнокомандувача Збройних сил України Євген Мойсюк.

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На переконання міністра оборони США, особиста участь українських колег у засіданні має велике значення, оскільки Сили оборони України розпочали контрнаступальну операцію на півдні країни.

"Я хочу подякувати моїм мужнім українським колегам за те, що поділилися своїми поглядами з поля бою", - сказав Остін.

Міністр оборони США зазначив, що захисники України використовують військову допомогу, яка надається союзниками для негайного й ефективного застосування на полі бою.

"Росія відповідає кампанією жорстокості. Сили Путіна обстрілюють цивільних і міста. І я особливо занепокоєний, що росіяни створюють бойові умови довкола української Запорізької атомної станції. Це відбувається дуже безвідповідально і може призвести до великих наслідків", - заявив Остін.

"Ми не будемо зупинятися у підтримці самооборони України. Ані сьогодні, ані завтра. Країни, які представлені сьогодні, продемонстрували рішучість підтримувати основоположне суверенне право України на захист", - додав Остін.

Також, за його словами, країни-учасники сьогоднішнього засідання продемонстрували лідерство у прагненні впроваджувати інновації, проводити навчання, підтримувати виробництво і задовольняти безпекові потреби України на довгострокову перспективу.

"У нас сьогодні відбулися чудові розмови про пріоритети самозахисту України. Зараз Україна терміново потребує більше артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує засобів протиповітряної оборони, засобів для оборони узбережжя тощо", - сказав Остін.

При цьому він запевнив, що США активізували зусилля, аби задовольнити ці потреби України.

"І я дуже задоволений, що багато наших союзників і партнерів також", - додав Остін.

Також міністр оборони США запевнив, що у подальшому Контактна група продовжить знаходити нові шляхи для підтримки України.

Остін зазначив, що багато інших країн продовжують докладати значних зусиль для надання Україні озброєння із власних запасів і, зокрема, купувати зброю у власних оборонних підприємств або купувати в інших країнах для передачі Україні.

Як писав УНІАН, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі Росії в Україні не реалізовані.

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