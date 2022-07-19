Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.

Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця "KRAB" вже працює на сході України.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зброя перемоги: САУ "KRAB", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що 155-міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – близько 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд.

Також Генштаб розмістив відео військового телебачення про роботу САУ "KRAB".

Нагадаємо, що польський уряд анонсував рекордний за останні 30 років контракт на поставку зброї Україні. Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.

Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.

У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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