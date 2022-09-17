Зокрема, окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу в селище Богатир, яке розташоване в районі Молочного лиману.

В районі дислокації російської техніки і особового складу біля Молочного Лиману пролунало 5 вибухів.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу", - наголосив Федоров.

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Він додав, що вранці стався вибух біля села Радивонівка, де розташована ворожа військова база.

Наразі збирається інформація про втрати ворога.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з тимчасово окупованого Мелітополя виїхало більше половини жителів. За словами мера, для евакуації мешканці мають декілька вагомих причин, однією з головних є тортури та погрози з боку окупантів. Крім того, у Мелітополі, як і на більшій частині окупованої Запорізької області, немає газу, тому опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно.

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