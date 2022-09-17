Росіяни розшукують дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн, і погрожують їхнім батькам.

З тимчасово окупованого Мелітополя виїхало більше половини жителів.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні евакуація продовжується, вже точно більше половини мешканців нашого міста покинуло тимчасову окупацію", - сказав він. Відео дня

За словами мера, для евакуації мешканці мають декілька вагомих причин, однією з головних є тортури та погрози з боку окупантів.

"Сьогодні рашисти починають пошуки тих дітей, які навчаються за українськими програмами онлайн в наших українських мелітопольських школах, і також погрожують, що батьків будуть забирати в полон, щоб їхні діти не навчалися за українською програмою", - сказав він.

Крім того, у Мелітополі, як і на більшій частині окупованої Запорізької області, немає газу, тому опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно.

Ще однією проблемою в місті є дефіцит ліків, адже окупанти не пропускають гуманітарну допомогу з боку України, а свої ліки не завозять.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Федоров поінформував, що 1 вересня окупанти намагалися примусити батьків приводити своїх дітей до шкіл. У деяких класах, де примушують вчитись за російською програмою, заняття відвідують лише 1-2 дитини, окремі школи відвідують по 50 дітей.

За словами мера, з кожним днем ситуація у місті стає все більш "депресивнішою".

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