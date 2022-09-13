Колони військової техніки окупантів вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

Російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів", - наголосив Федоров. Відео дня

Як повідомив мер, щоб "вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних".

"Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - наголосив Федоров.

Раніше стало відомо, що російські окупанти поспіхом їдуть із села Новоніколівка, розташованого за 50 кілометрів від Мелітополя на тлі успішних контрнаступів Збройних сил України на кількох напрямках.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися на нашу землю рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз були вибухи.

13 серпня повідомлялося, що партизанам вдалося знищити залізничний міст в районі міста.

16 числа Іван Федоров поділився, що у Мелітополі в районі підстанції було зафіксовано два вибухи. За попередніми відомостями, пошкоджено транзитний кабель. Зупинилось мовлення ефірного телебачення, яке також знаходиться під контролем окупантів.

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