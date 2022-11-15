В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами.

В районі населеного пункту Кремінна Луганської області російські окупанти планують втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

Як зазначає Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами.

"Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні Генштаб повідомляв про підготовку окупантами проведення повної евакуації цивільного населення з Кремінної, Сєвєродонецька і Рубіжного.

"Евакуація" також передувала відступу російських військ з Херсона - коли ворог фактично прикривався цивільними як "живим щитом" для виведення військ і техніки з правого берега Дніпра.

Росіяни продовжили спроби просування на Донбасі, вівши обстріли позицій ЗСУ одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

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