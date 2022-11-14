Зазначається, що це пов'язано зі складною гуманітарною ситуацією.

В Луганської області окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомлення Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Війна в Україні: ситуація в Луганській області

Наші військові продовжують знищувати окупантів на Луганщині. Днями вони завдали високоточного удару по позиціях РФ.

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Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ЗСУ стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку. Російські солдати масово гинуть, їхні тіла ніхто не евакуює.

Крім того, як пише міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, Росія перетворила Кремінну в основний хаб для "мобіків". Їх "кидають" на позиціях без командування і повертають на поле бою примусово.

Крім цього стало відомо, що російські окупанти обікрали лікарню в Сєвєродонецьку і вивезли звідти практично все сучасне обладнання. В ОВА зазначають, що в цьому є і добрий знак – ворог остерігається наближення Збройних сил України.

Пропагандист РФ вже заявив про "марні" втрати окупантів на Донбасі і почав істерику через те, що там "марно ллється кров".

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