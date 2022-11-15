Основні сили росіяни вивели до 9 листопада, прикриваючись цивільними українцями, пояснив аналітик.

Росія готувалась до відступу з правого берега Херсонської області більш системно, а тому таких втрат у силі й техніці у росіян, як це було під Харковом, немає.

Як зазначив аналітик національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков у Facebook, російське командування вивчило урок Балаклійсько-Куп'янської наступальної операції ЗСУ.

Фактично операція з відступу російських сил відбувалась під прикриттям операції з "евакуації" цивільного населення. Таким чином, окупанти зробили з громадян "живий щит".

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"Зрозуміло, що ніхто із політичного чи військового керівництва України не міг віддати наказ про ураження переправ, коли на них перебували цивільні в перемішку із військами Росії. Тому не дивно, що завершення "евакуації" цивільних співпало із публічною заявою про відступ угруповання РФ", - зауважив Бєлєсков.

Саме з цієї причини так мало захопленої ворожої техніки і боєприпасів, полонених і відсутність інформації про ураження на переправах.

"Саме тому пройшло лише два дні від заяви ворога про відхід, до того, що сили оборони України зайшли в Херсон... Основні сили росіяни вивели до 9 листопада, прикриваючись цивільними українцями як живим щитом, унеможливлюючи ураження переправ із нашого боку", - пояснив аналітик.

Звільнення Херсона і провал Путіна у війні проти України

Херсон потрапив під окупацію російських військ у березні 2022 року. Протягом цього часу ворог займався мародерством, пошуками і тортурами цивільних, вбивством активістів і депортацією населення.

Восени у зв'язку з деградацією оборонного потенціалу російські війська були змушені покинути правий берег Херсонської області, залишивши, в тому числі, обласний центр.

Західні аналітики погоджуються, що втрата Херсона стала для Путіна найбільшою військовою поразкою після того, як ЗС РФ пішли з ганьбою з-під Києва навесні 2022 року.

Ризик втратити південь розколює Кремль зсередини і зміцнює вплив "вагнерівського" ватажка Пригожина, відзначають в Інституті вивчення війни.

Становище Путіна також підірвала часткова мобілізація. Відправка на передову непідготовлених бійців застопорила просування російської армії, яке і без того було дуже повільним, і посилила критику і так незадоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби почати з Україною переговори, проте в черговий раз в ультимативній формі.

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