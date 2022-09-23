За даними українського Генштабу, його евакуйовано 20 вересня на територію РФ.

Російські окупанти зазнають втрат серед керівного складу. Так, українські військові поранили в районі Сватового генерал-майора Цокова.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 6:00.

"Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року. З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом", - мовиться у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначили, що для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

"У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених. В рамках виконання заходів часткової мобілізації, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги", - поінформували в Генштабі.

Також, як мовиться у повідомленні, відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

"На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі", - додали в ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські бійці знищили 400 російських загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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