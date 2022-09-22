В результаті підтверджені втрати ворога складають 41 рашист, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

На Херсонщині було знищено кілька командних пунктів ворога, склади боєприпасів та радіолокаційну станцію "Зоопарк".

Про це у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсону", - сказано в повідомленні.

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В повідомленні сказано, що задля убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів, ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі. Також намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

"Але результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, свідчить про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах, складів боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції "Зоопарк" в Крутому Яру", - повідомляє ОК "Південь".

В повідомленні сказано, що в результаті підтверджені втрати ворога складають "41 рашист, 4 танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3"

В ОК "Південь" зазначають, що, враховуючи ворожу пропагандистську істерію з приводу мобілізації, в тактиці ворога цілком імовірна активізація ракетних атак і обстрілів прифронтових й тилових територій. Тому просять не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсоні російські окупанти спалюють тіла вбитих військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

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