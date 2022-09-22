Усього з 24 лютого українські бійці ліквідували близько 55 тис. 510 окупантів.

За минулу добу українські бійці знищили 400 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали:

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- особового складу ‒ близько 55 тис. 510 (+400) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2 тис. 236 (+9) одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 776 (+28) од,

- артилерійських систем – 1 тис. 341 (+1) од,

- РСЗВ – 318 од,

- засоби ППО ‒ 169 (+1) од,

- літаки – 253 од,

- гелікоптери – 218 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),

- крилаті ракети ‒ 240 (+1),

- кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 630 (+20) од,

- спеціальна техніка ‒ 125.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках", - йдеться у зведенні.

Напередодні стало відомо, що Україна звільнила з полону 215 своїх воїнів. Також американський Інститут дослідження війни прокоментував початок мобілізації в Росії.

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