За версією росіян, нібито 10 тисяч окупантів отримали виплати за особисте знищення техніки ЗСУ.

В Міноборони РФ нафантазували собі, що понад 10 тисяч окупантів нібито отримали "спеціальні виплати особисте знищення чи захоплення військової техніки противника".

Як повідомляє прес-служба МО РФ, минулого року такі виплати нібито отримали 7064 окупанти "за особисте знищення 11586 одиниць української військової техніки та озброєння". А у поточному році, за версію росіян, виплати нібито отримали ще 3193 окупанти, які "особисто знищили 4415 одиниць української та західної військової техніки"

Ба більше, у РФ також опублікували "розцінки" за знищену україську техніку". Нібито цьогоріч за знищену авіацію окупантам виплачували нібито по 300 тисяч рублів. Ще по 100 тисяч рублів нібито платили за кожну знищену бронетехніку морпіхам та десантникам. Іншим окупантам за це нібито платили по 50 тисяч рублів.

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Нафантазували росіяни собі 15 уражених пускових установок тактичного комплексу "Точка-У" і систем залпового вогню HIMARS. За такі цілі окупантам нібито платять по 300 тисяч рублів.

За перехоплені ракети та збиті безпілотники окупантам обіцяють по 50 тисяч рублів, а за знищення катерів - по 200 тисяч рублів.

На останок в МО РФ заявили, що окупанти, які "знищили під час бойових дій танки "Leopard", а також бойові броньовані машини виробництва США та інших країн НАТО", також отримають виплати.

Втрати ЗСУ - останні новини

Втрати ЗСУ засекречені Генеральним штабом до закінчення війни. Втім, ні для кого не секрет, що Україна так само втрачає техніку на полі бою, як противник, але значно меншою кількістю.

Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а в 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

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