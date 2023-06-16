Всього 15 червня ЗСУ наступали щонайменше на трьох напрямках і домоглися успіхів.

В Інституті вивчення війни зробили припущення, що український контрнаступ може бути ускладнено через широке застосування окупантами засобів РЕБ. Варто відзначити, що саме цей вид обладнання все частіше потрапляє у щоденні зведення щодо знищеної техніки окупантів.

У своїх висновках аналітики спираються на слова рашистських "воєнкорів", які хвалилися напередодні хорошою роботою підрозділів РЕБ.

Це обладнання нібито ускладнює для українців використання високоточних боєприпасів і сильно порушує український зв'язок.

Як стверджували ці самі "воєнкори", комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" окупанти використовують для порушення роботи датчиків українських засобів повітряної розвідки, а комплекси РЕБ "Красуха-4" - для придушення зв'язку з супутниковими сигналами у радіусі 300 км.

"ISW раніше оцінювала, що російські можливості РЕБ зіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на Запорізькому напрямку. Хоча неясно, чи є триваюча успішна російська тактика РЕБ результатом переважаючих можливостей чи ефективнішого використання цих систем Росією", - йдеться у звіті Інституту.

ISW як і раніше вважає, що російські сили ведуть доктринально обгрунтовані оборонні операції, у яких перший ешелон сил відображає або уповільнює атакуючі сили, перш ніж другий ешелон військ контратакує будь-який прорив противника.

Всього 15 червня ЗСУ наступали щонайменше на трьох напрямках і домоглися успіхів, відзначають аналітики. Повідомляється про успішну наступальну операцію на північ і північний захід від Бахмута, тривають спроби поліпшення тактичного становища ЗСУ на Вугледарському напрямку.

У районі Оріхове українська армія нібито нарощує темп наступу у зв'язку з поліпшенням погоди. Також успіхи є біля Малої Токмачки (тут зафіксовано просування ЗСУ до 3 км) і в районі Великої Новосілки (до 7 км). Звільнено до 7 населених пунктів з початку контрнаступу.

ISW оцінює, що наразі українські наступальні операції, ймовірно, створюють умови для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі і, отже, є початковою фазою контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Протягом останнього тижня сили оборони України звільнили 7 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Повернуто під контроль понад 100 квадратних кілометрів української території.

Серед причин, що ускладнюють Україні контрнаступ, залишаються фортифікаційні споруди ворога по всій лінії фронту і відсутність паритету у зброї - у ворога її все ще більше.

Ці фактори на практиці виявилися великою проблемою. Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а в 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

Тим часом західні аналітики констатують зникнення "імпульсу" українського контрнаступу, хоча тут же відзначають, що робити які-небудь висновки поки зарано - Україна розвідує "слабкі" місця в обороні окупантів.

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