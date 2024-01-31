Нині ув'язненим пропонують довгострокові контракти, які передбачають надання згоди на військову службу щонайменше до припинення дії указу про часткову мобілізацію.

В Російській Федерації припинили вербувати ув'язнених на війну з Україною за короткостроковими контрактами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, відповідно до розслідування російської служби BBC, російські військові з вересня 2023 року припинили вербування ув'язнених для укладання короткотермінових контрактів. Тепер ув'язненим пропонують стандартизовані контракти на військову службу на довший період, які передбачають надання згоди на військову службу щонайменше до припинення дії указу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

"Короткострокові контракти з засудженими викликали певні суспільні суперечки в Росії, особливо через вчинення нових злочинів тими, хто повертається, і через короткі тури ув'язнених (на війну - УНІАН) у порівнянні з безстроково мобілізованими резервістами", - йдеться у повідомленні.

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Як відзначає розвідка, досить імовірно, що вербування ув'язнених на короткостроковий період було реагуванням на безпосередній тиск і потреби військового вербування на початку війни.

При цьому, у 2023 році, досить імовірно, що російська держава перейшла на впорядкований набір за контрактом. Такий підхід став основним джерелом для поповнення армії новим персоналом.

Чисельність російської армії

Як повідомляв УНІАН, на початку січня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що наразі угруповання російських сухопутних військ, яке воює в Україні, становить 462 тисячі осіб. На початку вторгнення сухопутний компонент окупаційних військ, залучений до війни, налічував близько 180 – 190 тисяч осіб.

Також ще 35 тисяч бійців "Росгвардії" забезпечують діяльність окупаційного режиму на захоплених українських територіях.

При цьому втрати Росії у війні станом на ранок 31 січня 2024 року становлять 385 230 осіб.

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