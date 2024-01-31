Загальні втрати Росії у війні становлять 385 230 осіб.

Минулої доби, 30 січня, Збройні сили України ліквідували 1090 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, втрати Росії у війні становлять 385 230 осіб.

Крім того, українські захисники відправили на брухт багато російської військової техніки, зокрема:

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танків ‒ 6310 (+10);

бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32);

артилерійських систем – 9195 (+51);

РСЗВ – 974 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16);

автомобільної техніки та автоцистерн– 12231 (+40);

спеціальної техніки ‒ 1452 (+4);

Водночас не змінилась кількість знищених засобів ППО (663), літаків (332) та гелікоптерів (324), крилатих ракет (1846), кораблів (23) та підводних човнів (1).

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Протягом минулої доби, 30 січня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше боїв було Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках.

За даними ISW, ворожі сили нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Водночас ЗСУ змогли відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки.

Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму.

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