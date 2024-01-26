У Росії почали вербувати засуджених у підрозділи "Шторм-V" на основі нових умов контракту.

У Росії більше не даватимуть помилування мобілізованим в'язнями. Також суттєво зміняться й умови їхньої служби на війні в Україні.

Як пояснили аналітики Інституту вивчення війни, Кремль міг переглянути свою політику через значні втрати та виплати бойовикам. Ймовірно, російські посадовці ще у серпні 2023 року припинили набір у підрозділи "Шторм-Z" та почали вербувати засуджених у підрозділи "Шторм-V" на основі нових умов контракту.

"Російські чиновники раніше вербували засуджених, обіцяючи помилування та шестимісячні контракти, а підрозділи "Шторм-V", як повідомляється, не обіцяють помилування чи навіть умовно-дострокового звільнення та продовжують контракти засуджених на невизначений термін до кінця війни", - вказується у звіті ISW.

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У своєму огляді аналітики посилаються на дані від жовтня 2023 року, за якими у російських тюрмах перебувають 266 тисяч людей, що на 54 тисячі в’язнів менше порівняно з січнем 2023 року.

"Втрата засуджених призовників в Україні внаслідок виснажливих штурмів та відносно короткі терміни їхніх контрактів на службу могли спонукати Кремль запровадити більш обмежені умови служби, щоб утримати більше новобранців на фронті в Україні", - пояснюють експерти.

На їхню думку, менш привабливі умови контрактів можуть ускладнити вербування засуджених, хоча "російські чиновники регулярно застосовували примус, щоб змусити засуджених підписати контракт". Ще однією причиною зміни умов може бути навантаження на російський бюджет.

За даними видання "Важливі історії", військові "Шторму Z" звернулися до президента РФ Володимира Путіна через відсутність обіцяних виплат за поранення та документів про зняття судимостей. Згідно з відповіддю російської військової прокуратури, нещодавній указ Путіна, який обіцяє одноразові виплати у разі поранення або загибелі, не поширюється на бійців "Шторм Z".

Мобілізація в'язнів у Росії

За даними британської розвідки, російські бойовики "Шторм-Z" виконують бойові завдання на фронті у війні проти України з незагоєними ранами та ампутованими кінцівками. На думку британців, існування підрозділів "Шторм-Z" вказує на проблеми в російській армії

Як повідомляли в ISW, життя й поранення зеків в очах країни-агресорки коштує набагато менше. Вони отримують лише від 50 тис. до 300 тис. рублів компенсації за поранення порівняно з 3 млн рублів, які отримують контрактники. Також загарбники з "Шторм-Z" не отримують жодних соціальних пільг.

16 січня 2024 року колишні російські зеки, завербовані в колоніях для участі в війні проти України, поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на обман, пов'язаний з виплатою обіцяних грошей.

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